رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور متحف الحضارة ومجمع الأديان

أجرى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، بيونج سيوك بارك، والوفد المرافق له، زيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ومجمع الأديان، على هامش زيارته الرسمية لمصر.

جولة داخل قاعة العرض المركزي بمتحف الحضارة

واستقبلهم خلال زيارتهم للمتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب بيان، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث أجروا جولة داخل قاعة العرض المركزي، للتعرف على المقتنيات الأثرية للمتحف وقاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين، كما حرص الوفد على زيارة بيت الهدايا في المتحف، الذي يعرض المستنسخات الأثرية من مصنع كنوز الأثرية والتي نالت إعجابهم.

وفد كوريا الجنوبية يزور «كنيسة المغارة»

كما أجرى الوفد جولة سياحية في مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث زاروا كنيسة أبي سرجه الأثرية «كنيسة المغارة»، واستمع الوفد خلالها إلى شرح عن تاريخ المنطقة وما تم بها من أعمال ترميم وتطوير.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بما استمتعوا به خلال الزيارة، من آثار تعبر عن التسامح الديني عبر الحقب التاريخية المختلفة في مصر.