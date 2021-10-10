السيسي: نعتز بعلاقتنا مع كوريا الجنوبية وندعم أمنها واستقرارها

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وجين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

الرئيس: نعتز بالروابط التاريخية التي تجمع مصر وكوريا الجنوبية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس عمق وصدق تلك الروابط، والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، والتي وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون في المجالات كافة، والتي كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكوري إلى القاهرة في أغسطس الماضي، ما يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية.

بارك: حريصون على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ونقل تجربتنا التنموية لها

من جانبه؛ نقل بارك، إلى الرئيس، تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، مؤكدا الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية في مصر للاستفادة من موقعها الاستراتيجي للانطلاق الى الأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين، ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خاصةً في ضوء البنية التحتية الحديثة التي شيدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، ما يدعم جهود التعاون المشترك في المجالات كافة، حيث أشاد بارك بما تشهده مصر حاليا بقيادة الرئيس من نهضة شاملة في إطار استراتيجية مصر التنموية 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وسبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، والتعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

كما شهد اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

وأكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم للآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمّن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلا عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.