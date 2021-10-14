تعرف على ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021

يترقب عدد كبير من العاملين في وزارة البترول والشركات التابعة لها الإعلان عن موعد ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021.

وكان من المتوقع أن تصدر حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021 خلال بداية العام الحالي ولكنها لم تصدر خلال ذلك الوقت من العام هو ما جعل العاملين ينتظرون موعد طرحها.

ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021 قبل نهاية العام الحالي

وصرح مصدر مسؤول أن حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021 سيتم إصدارها قبل نهاية العام الحالي، ومن الممكن أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم إبلاغ والإعلان عن حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021، وأسماء الذين تمت ترقيتهم من خلال بوابة العاملين بالقطاع، وكذلك إرسال إيميلات خاصة على البريد الإلكتروني الخاص بالعاملين.

وأكد المصدر، أنه في فبراير الماضي تم اعتماد حركة ترقيات العاملين ولكن لم يتم الإعلان عنها لعمل بعض التعديلات بها.

الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالحركة وتسكين العاملين

وسيتم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالحركة وتسكين العاملين على درجاتهم الوظيفية الجديدة، والإعلان عنها قريبا خلال الفترة المقبلة.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تمكين الخبرات الجديدة والشباب من المناصب القيادية وترقياتهم للعمل في درجات وظيفية أعلى لتحقيق أكبر قدر مستفاد من الطاقات الشبابية وتحقيق إنجازات كبيرة من خلال أفكارهم الجديدة، والتي تعمل على تنمية القطاع بالكامل.

تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تم إطلاقه في عام 2016، بهدف الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي، وذلك لمواكبة المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول، وكذلك تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم.