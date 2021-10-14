الدواء: ضبط مخزنين غير مرخصين بالقاهرة لتداول أدوية مغشوشة وغير مسجلة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، ضبط مخزنين في نطاق محافظة القاهرة لتداول أدوية مغشوشة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وذلك أثناء قيام الهيئة بتنفيذ حملات تفتيشية؛ لمتابعة ضبط سوق الدواء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

250 ألف جنيه قيمة الأدوية المغشوشة

وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة شبرا، يتم من خلاله تداول «أدوية مهربة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وبدون فواتير»، كما أنه غير مستوف للاشتراطات الصحية السليمة، وضبط عدد 7 آلاف عبوة دواء بقيمة 250 ألف جنيه مصري.

إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية

كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص بناحية رمسيس، تابع لإحدى فروع الصيدليات الكبرى، وبه كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تبين أيضا وجود مكان ملحق يقوم بتصنيع المستحضرات الصيدلية من الكبسولات والمراهم والكريمات والأشربة مجهولة المصدر، وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من مواد التعبئة، والملصقات، والعبوات الفارغة التي تستخدم في التغليف والتصنيع.

وتؤكد هيئة الدواء المصري أن حملاتها التفتيشية الخاصة بضبط سوق الدواء مستمرة ولن تتوقف، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وتنفيذ القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة التداول غير الشرعي للأدوية؛ حفاظا على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المتداولة في مصر.