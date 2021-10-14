مصر تدخل عصر إنتاج الهيدروجين الأخضر.. تعرف على المردود الاقتصادي له؟

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وعدد من الشركات الاستثمارية في الإمارات وهولندا.

ويأتي ذلك في إطار تجسيد رؤية مصر 2030، حيث أنشئ «صندوق مصر السيادي» لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في المجالات ذات الأثر التنموي، ويمثل هذا المشروع نقطة انطلاق الصندوق نحو بناء محفظته الاستثمارية الخضراء، وبداية للعديد من الاستثمارات المستقبلية المماثلة.

ما الهيدروجين الأخضر؟

هو الغاز الذي يتم توليده من مصادر الطاقة المتجددة بواسطة عملية التحليل الكهربائي؛ حيث يستخدم التيار الكهربائي لفصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأوكسجين في جزيئات الماء، وعندما يكون التيار الكهربائي المستخدم من مصدر متجدد كالرياح أو الشمس تتم عمليّة الإنتاج دون أي انبعاث لغاز ثنائي أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالتالي نطلق على الهيدروجين الناتج اسم «الهيدروجين الأخضر»، بحسب قول الدكتور وحيد محمود الخبير البيئي لـ«الوطن».

المردود الاقتصادي من استخدام الهيدروجين الأخضر

قال منتصر الشهيد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن استخدام الهيدروجين الاخضر في إنتاج الطاقة له تأثير كبير في الاقتصاد حيث يساهم في تقليل فاتورة استيراد المنتجات النفطية، وبالتالي يوفر العملة الصعبة، كما أنه يقلل من أسعار الطاقة الكهربائية». مضيفًا «مؤسسات التمويل الدولية تقدم قروضا بفوائد أقل لإنشاء مشاريع الطاقة المتحدة التي منها الهيدروجين الأخضر، وذلك محاولة منها في تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتحدة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري».

الأثر البيئي لاستخدام الهيدروجين الأخضر

وأشار الدكتور وحيد محمود الخبير البيئي، إلى أن الهيدروجين الأخضر مثل الغاز الطبيعي لا ينتج أي غازات ضارة بعد عملية الاحتراق، حيث ينتج بخار الماء فقط، متابعًا «أن التوسع في استخدام تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة سوف يساهم في تقليل نسبة التلوث في الكوكب بجانب أنه يقلل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الجو، كما أنه يعتبر أفضل وسيلة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري».