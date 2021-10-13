مدبولي: الرئيس وجه بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي لشركة العاصمة الادارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة لمستحقيها، حسب الأولويات التي تم تحديدها.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الأعمال في هذه المرحلة؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ التكليفات الرئاسية، مع أهمية الالتزام بجودة التنفيذ، مُشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنشآت الوزارات بالحي الحكومي، وعددها 34 منشأة، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 98%، وكذا تم عرض موقف الأعمال بمجلسي النواب والشيوخ، ومقر هيئة الرقابة الإدارية، بمعدل يفوق98%، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبنى السنترال، بمعدل تنفيذ أكثر من 95%.

كما تمت الإشارة إلى موقف خدمات المحور المركزي للحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي. وساحة الشعب، والنصب التذكاري، كما تم التطرق إلى معدلات الإنجاز في ميدان ساري العلم، وحديقة الشعب، ومنشآت الحي الدبلوماسي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، فضلا عن طرق وكباري وأنفاق العاصمة، وبواباتها، وشبكة أعمدة الإنارة "الهاي ماست"، والطريق الدائري الإقليمي الذي تم الانتهاء منه، وطريقي محمد بن زايد الشمالي والجنوبي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ الأحياء السكنية التي يتولى إنشاؤها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا موقف توصيل المرافق المختلفة للأحياء.