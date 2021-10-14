جدول فعاليات موسم الرياض 2021.. 70 حفلا غنائيا و350 عرضا مسرحيا

يبحث الجمهور السعودي والعربي عن جدول فعاليات موسم الرياض 2021، قبل أيام قليلة من hنطلاق النسخة الجديدة من موسم الرياض في 20 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «تخيل أكثر»، التي تشهد مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة ما بين الفنية والرياضية والترفيهية، وغيرها من النشاطات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

جدول فعاليات موسم الرياض 2021

ويبدأ جدول فعاليات موسم الرياض 2021، بمسيرة الافتتاح يليه حفل عالمي للمغني الأمريكي من أصل كوبي «بيتبول»، يوم 20 أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي يشهد إطلاق الـ «بوليفارد»، الذي يضم عددا من المناطق الترفيهية، بالإضافة إلى انطلاق عروض«WWE» لمصارعة المحترفين.

يشهد يوم 22 أكتوبر عددا من الفعاليات منها إطلاق «واجهة الرياض Ruch»، وهو أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى فعالية «MBC ذا هاوس أوف تالنت» لاختيار المواهب، وعرض «كريستال ميز».

في يوم 23 أكتوبر ستفتتح منطقة «كومبات فيلد»، التي تشمل تجارب مميزة للقتال في 5 عصور وركوب الدبابات الحربية، بالإضافة إلى 16 ميدان رماية.

مصر حاضرة بـ «سلام مربع» وحفلا للأوركسترا بموسم الرياض

يبدأ في 26 أكتوبر العرض الأول لمسرحية «سلام مربع» التي يقدمها الفنان محمد هنيدي، ويشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الكوميديا، ومن إخراج خالد جلال، وفي 28 أكتوبر تقدم الأوركسترا المصرية حفلا موسيقيا، ويشهد اليوم نفسه حفلا غنائيا يجمع وائل جسار وجورج وسوف.

70 حفلا في جدول فعاليات موسم الرياض 2021

وكشفت الهيئة العامة للترفيه أن فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض من المقرر أن تستمر حتى شهر مارس المقبل، حيث تقام في 14 منطقة وتشمل 7500 فعالية، من بينهم 70 حفلا غنائيا عربيا بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، بخلاف افتتاح مطاعم ومقاهي جدد يصل عددهم لـ 270، من المقرر أن يتم الإعلان عنهم تباعا.