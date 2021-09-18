محمد هنيدي يكشف سبب مزاحه مع جمهوره بإعلانه اعتزال الفن: مسرحية جديدة

أثار الفنان محمد هنيدي، حالة من الجدل، صباح اليوم السبت، بعد إعلانه عن اعتزال التمثيل، واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية، بحسب منشور كتبه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الفنان أن ما حدث مجرد مزاح مع جمهوره.

محمد هنيدي يستعد لبطولة مسرحية جديدة

وقال محمد هنيدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا المنشور لا يعدو سوى مزاح مع جمهوره ليس أكثر، ولكنه عاود وفجر مفاجأة بإعلانه أن فكرة «البوست» ترجع إلى استعداده لبطولة مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، وسيظهر فيها بشخصية مطرب شعبي بحسب أحداثها.

وأوضح هنيدي، أنه سيعلن عن تفاصيل هذه المسرحية، غدا الأحد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد هنيدي يعلن العمل كمطرب أفراح شعبية

وأعلن الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بشكل ساخر، اعتزاله التمثيل والعمل كمطرب في الأفراح الشعبية.

وطالب هنيدي جمهوره بعدم السخرية من قراره، قائلا: «أرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

ليعلق الشاعر والكاتب بهجت أيمن قمر على تدوينة هنيدي، قائلاً: «فاكرينك بتهزر، ما يعرفوش إنك طول الليل عمال تنتع في أغاني، الفن الحقيقي بيبدأ من المعاناة.. والجيران اللي ساكنين جنب الاستوديو عند عمرو مصطفى كلموني».

فيلم «الإنس والنمس»

وفي سياق مختلف، تخطت إيرادات فيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، من بطولة النجم محمد هنيدي، حاجز 51 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وفقا لبيان الإيرادات الصادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث تدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف الدسوقي، سليمان عيد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم صلاح عبدالله ومحمد جمعة.