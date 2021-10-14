مصروفات كلية زراعة جامعة القاهرة 2021-2022 للبرامج الخاصة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مصروفات كلية زراعة جامعة القاهرة 2021 لطلاب البرامج الخاصة لمختلف الفرق الدراسية، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها، منوهة بأن المصروفات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عملية التقديم.

مصروفات كلية زراعة جامعة القاهرة 2021

وعن مصروفات كلية زراعة جامعة القاهرة 2021، أوضحت الجامعة أنها تتمثل في تشمل 4 برامج، وهي:

برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الانجليزية: 22723.5 ألف جنيه

برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية النظام الأوروبي باللغة الإنجليزية: 31083.5 ألف جنيها.

برامج الزراعة الدولية، علوم الغابات: 21183.5 ألف جنيه .

شروط ومصروفات كلية زراعة جامعة القاهرة 2021

أن يكون الطالب سجل على موقع التنسيق، وجرى ترشيحه بالفعل لكلية زراعة حكومية أخرى.

حاصل على الحد الأدنى من مجموع قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية.

أن يكون الطالب منقول قيده لنفس العام، ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.

استيفاء الطالب المحول للحد الأدنى للقبول بقطاع الزراعة.

ألا تقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن 70%.

استيفاء درجة اللغة الإنجليزية الموضحة 70%.

يكون القبول بهذه البرامج من العام الدراسي الأول.

تكون الدراسة والامتحانات فيها باللغة الإنجليزية.

وانتظمت الدراسة في جامعة القاهرة بمختلف الكليات منذ السبت الماضي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأجرى رئيس جامعة القاهرة منذ بداية العام الدراسي جولته التفقدية بالكليات المختلفة للاطمئنان على انتظام الدراسة بمختلف الكليات، والتأكيد على التزام الطلاب بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.