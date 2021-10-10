مدن جامعة القاهرة تواصل تسكين الطلاب وسط إجراءات ضد فيروس كورونا

تواصل مدن جامعة القاهرة، استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2021 - 2021، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة وحتى 17 أكتوبر، وذلك بعدما أنهت المدن الجامعية استعداداتها لاستقبال الطلاب بعمليات تعقيم موسعة والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وقصر الإقامة على الذين تلقوا التطعيم فقط.

رئيس الجامعة: فرق طبية على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين ووحدة لتلقي لقاح كورونا داخل المدينة الجامعية

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الهمم والطلاب الوافدين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن هذا العام بالإضافة إلى إعفاء غير القادرين، مشيرًا إلى أن تسكين الطلاب بالمدن سبقه استعدادات مكثفة بدأت بأعمال الصيانة والفرش والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى وجود فرق طبية تم إعدادها على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين، وإنشاء وحدة لتلقي لقاح كورونا داخل المدينة الجامعية، وذلك في إطار حرص الجامعة لاستقبال الطلاب والحفاظ عليهم في ظل ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الخشت، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

شروط القبول في المدن الجامعية

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة عن شروط القبول بها في العام الجامعي الجديد ومن بينها، أن يكون الطالب «مقيدا نظاميا»، وأن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد «نظام الفصل الدراسي»، ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد «نظام الساعات المعتمدة»، و غير مقيد من الخارج «مستنفد مرات الرسوب»، وأن يكون غير محول من جامعات أخرى للطلاب الجدد، وغير موقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها، و خارج النطاق الجغرافي المعمول به من مركز جامعة القاهرة.