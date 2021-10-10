فريق أوركسترا جامعة القاهرة يحتفل بنصر أكتوبر بباقة من الأغاني الوطنية

تحتفل جامعة القاهرة بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث قدم فريق أوركسترا وكورال الجامعة عرضًا بقيادة المايسترو مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية «وطني حبيبي، ويا حبيبتي يا مصر، وعاش اللي قال، وباسم الله.. الله أكبر»، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

الخشت: إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تعد فخر لكل مصري

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.

انتظام الدراسة في يومها الثاني بالجامعات

وفي نفس السياق ووجه رئيس الجامعة بتأسيس أول فريق أوركسترا وكورال من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات عام 2018، وتم تنظيم مسابقة فنية كبرى لاختيار فريق الأوركسترا من الطلاب الموهوبين موسيقيًا.

وحددت الجامعة مواعيد الاشتراك والانضمام للأوركسترا بين الطلاب الذين يمتلكون موهبة العزف، وانضم للأوركسترا نحو 30 طالب وطالبة، حيث تم اختيار عدد من الطلاب الموهوبين وتدريبهم بالإدارة العامة لرعاية الشباب على العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، سواء الآلات الوترية وآلات النفخ الموسيقية النحاسية والخشبية والآلات الإيقاعية، كما تم تدريبهم على النوتة الموسيقية.

انتظام الدراسة

وانتظمت أعمال الدراسة للعام الجامعي الجديد 2021-2022 بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و أكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بكافة تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مواجهة تفشي كورونا وزيادة نسب تطعيمات اللقاح لجميع منتسبيها.