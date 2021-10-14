أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، عن مصروفات كلية الآداب جامعة القاهرة 2021-2022 للبرامج الخاصة المتميزة لمختلف الفرق الدراسية، وذلك قبل انطلاق أعمال الدراسة للعام الجديد الذي بدأت أول أعماله يوم السبت الماضي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التأكد على التوسع في قاعدة التطعيمات للطلاب بمختلف الكليات تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية.

مصروفات كلية الآداب جامعة القاهرة 2021 للبرامج الخاصة

- متوسط مصروفات البرامج الخاصة بالكلية نحو 23733 جنيهًا.

- برنامج «الترجمة التخصصية باللغة الصينية لإدارة الأعمال» تبلغ مصروفاته 45348 جنيهًا.

وأوضحت الجامعة أن مصروفات كلية الآداب جامعة القاهرة 2021-2022 للبرامج الخاصة، وتكون بالجنيه المصري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات:

برامج ومصروفات كلية الآداب جامعة القاهرة 2021

الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية.

الترجمة التخصصية باللغة الألمانية.

الترجمة التخصصية باللغة الصينية.

الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية.

الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.

الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية.

الترجمة التخصصية باللغة العبرية.

المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

العربية وثقافتها للناطقين بغيرها

الترجمة التخصصية باللغة الصينية لإدارة الأعمال.

شروط ومصروفات كلية الآداب جامعة القاهرة 2021

** تقبل الكلية المرشحين لكليات الآداب من جميع جامعات الجمهورية.

** يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

** أن يكون الطالب حاصل على درجة اللغة التي تؤهله بالدخول بالبرنامج علي حسب ما تحدده الكلية.

** تقبل الكلية الطلاب المحولين ممن قضوا سنة دراسية أو أكثر في إحدي الكليات غير المناظرة بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الحد الأدني لقطاع كليات الآداب سنة حصوله على الثانوية العامة.

** تقبل الكلية الطلاب الحاصلين علي مؤهلات عليا بشرط أن يقدم الطالب ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها كما يفيد التفرغ للدراسة في حالة وجود عمل.

** لا تقبل الكلية الطلاب الحاصلين علي الثانوية الأزهرية أو دبلومات فنية.

** لا تقبل الكلية الطلاب المفصولين.