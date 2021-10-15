في عيد ميلادها.. تعرف على أهم محطات نشوى مصطفى الفنية

تحتفل اليوم، الممثلة المصرية نشوى مصطفى، بعيد ميلادها الـ 53، حيث ولدت في 15 أكتوبر 1968، وحصلت على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة، ثم تخرجت في معهد الفنون المسرحية، وقدمت حتى الآن مسيرة فنية رائعة، واستطاعت أن تحفر اسمها في قلوب العديد من الجماهير.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الفنانة نشوى مصطفى.

بدايات نشوى مصطفى الفنية عن طريق الدراما

بدأت الفنانة نشوى مصطفى، مشوراها الفنية من خلال الدراما، حيث اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، خاصةً دورها في مسلسل «خالتي صفية»، الذي طُرح في عام 1996، من إخراج إسماعيل عبدالحافظ، وتأليف بهاء طاهر، و«حارة العوانس»، الذي تم طرحه في عام 2006، من إخراج سمير فرج، وتأليف مهدي يوسف، كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية الأخرى.

نشوى مصطفى تخوض تجربة السينما

قدمت الفنانة نشوى مصطفى خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 200 عمل فني، بين السينما والدراما والمسرح، فخاضت تجربة السينما من خلال فيلم «ليه خلتني أحبك»، الذي تم عرضه في عام 2000، من إخراج ساندرا نشأت، وتأليف وليد يوسف، وقدمت بعده العديد من الأفلام الأخرى مثل: «اللمبي»، و«ميدو مشاكل»، وغيرهما من الأعمال السينمائية.

نشوى مصطفى تحتل كرسي المذيع من خلال 6 برامج

خاضت الفنانة نشوى مصطفى تجربة تقديم البرامج، مثل برنامج «كاش تاكسي»، و«سهرة وعشوة»، و«تلاتة في واحد»، و«جمعتنا الليلة مع نشوى»، و«نجومنا في اليابان»، ليكون آخر هؤلاء البرامج حتى الآن هو «أمي ولا مراتي».

تجربة نشوى مصطفى مع الفوازير

وكانت لـ نشوى مصطفى تجربة مع الفوازير من خلال «عم كريم أبو المفاهيم»، في عام 2005، من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف بخيت بيومي، وشاركها محمود الجندي، ونورهان وجيه، وغيرهم من النجوم.

نشوى مصطفى تغني لأولادها في حفل زفافهم

أهدت نشوى أغنية لابنها في حفل زفافه في عام 2019، ونشرتها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي نالت إعجاب محبيها، كما انهالت عليها العديد من التعليقات مهنئين إياها بزواج ابنها، كما أهدت نشوى ابنتها أيضاً أغنية في حفل زفافها، والتي حققت العديد من المشاهدات، وتصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حينها.