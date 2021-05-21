نشوى مصطفى تدعو الجمهور وهب ثواب آية من القرآن والإنجيل لروح سمير غانم

شاركت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جمهورها بعمل «ختمة قرآنية»، تهبها لروح الفنان الراحل سمير غانم.

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر «فيسبوك»: «لو سمحتم ياأصدقائى اللي ليا عنده خاطر يكتب آية من القرآن الكريم ويوهب ثوابها للأستاذ سمير غانم ولكل أمواتنا اللي اتوفوا، وآصدقائى المسيحيين اللي حابب يشارك معانا يكتب آية من الإنجيل ويوهب ثوابها للأستاذ ولكل أمواتنا».

وأضافت «بسم الله الرحمن الرحيم وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم، اللهم إنى وهبت ثواب هذه الآية الكريمة لسمير غانم ولأبى ولكل أمواتنا — اللهم تقبل».

وكان غيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالمهندسين متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقد عاني الفنان سمير غانم أكثر من شهر من مضاعفات فيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس الذي أثر على الكلى بشكل كبير، وأدي إلى دخوله في مرحلة فشل كلوي ليرحل عن عالمنا منذ ساعات.

ونشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنان سمير غانم، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وداعا حبيبي».

كما نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته على «فيسبوك»، خبر وفاة سمير غانم بفيروس كورونا، حيث كتب قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، والدعاء له بالرحمة، إن شاء الله»، مضيفا في ملحوظة كتبها: «الوفاة ليست بسبب كورونا».