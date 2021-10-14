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محمود مسلم

وزير الدفاع الهندي: تهديدات الحروب لم تعد تأتي من الخارج فقط

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06:31 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
وزير الدفاع الهندي راجناث سينج

وزير الدفاع الهندي راجناث سينج

قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، إن شكل الحرب تغير، إذ لم تعد تهديدات الحروب تأتي من خارج الحدود فقط، بل إنها أصبحت تأتي من داخل المجتمع نفسه، مضيفا أن الإرهاب أكبر دليل على ذلك، حيث تستخدمه عناصر مارقة لتحقيق أغراضها السياسية.

وأشار وزير الدفاع الهندي، في كلمة ألقاها خلال ندوة لمنظمة شنغهاي للتعاون عبر شبكة الإنترنت، عن دور المرأة في القوات المسلحة، اليوم، إلى أن الحكومة الهندية تتخذ عددا من الخطوات لتعزيز دور المرأة في القوات المسلحة الهندية، حيث تخدم المرأة في «التمريض» بالقوات المسلحة الهندية منذ أكثر من مائة عام، وتتخذ الحكومة خطوات لتعزيز دور المرأة داخل جهاز الأمن بوجه عام، وفي القوات المسلحة بوجه خاص.

المرأة في الجيش الهندي

وتابع: أن المرأة تخدم -الآن- في معظم فروع الجيش، وبدأت خدمتها في الشرطة العسكرية خلال العام الماضي، وستنضم خلال العام القادم الأكاديمية الوطنية للدفاع، ونأمل أن تنضم ضابطات من الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون إلى هذه الأكاديمية المتخصصة فى تدريب الضباط.

وأشار إلى أن المرأة الهندية تؤدي أدوارا «تموينية وقتالية» في سلاحى البحرية والقوات الجوية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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