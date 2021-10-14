اللواء طيار هشام الحلبي يكشف تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة في حرب أكتوبر

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات الجوية أدت بشكل رائع خلال معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973، حيث قامت بالكثير من الضربات القوية التي شلت العدو خاصة في وقت عبور الجنود للضفة الثانية من القناة.

«الحلبي»: إسرائيل قررت ضرب القوات الجوية المصرية ولم تنجح في ذلك

وأضاف «الحلبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن القوات الجوية نجحت في السيطرة على سماء المعركة بشكل فعال، حتى قررت إسرائيل أن تضرب القواعد الجوية على الأرض، وهو الأمر الذي لم تستطع تحقيقه في 14 أكتوبر بسبب الأطقم الأرضية المصرية.

«الحلبي»: القوات الجوية الإسرائيلية ضمت 120 طائرة مقابل 60 طائرة مصرية

وأوضح أن في معركة المنصورة استعانت قوات العدو بـ120 طائرة جرى استخدامها عبر موجات، حيث كانت طائرات العدو حديثه وإحدى طائرات الجيل الثالث ذات المدى الكبير، فيما كانت الطائرات المصرية من طائرات الجيل الثاني بمدى قليل، ولم تكن تحتوى على صواريخ رادارية.

ولفت إلى أن القوات الجوية المصرية عملت بـ60 طائرة فقط وكان يساعدها في ذلك الأطقم الأرضية، حيث نجحت تلك الطائرات في المناورة بمعركة استغرقت 60 دقيقة وهو رقم كبير، ما أدى إلى فشل الخطة الإسرائيلية ليسقط منها 17 طائرة.

وتابع: «لما يبقي عندك اجتهاد قليل أبحث عن حلول غير تقليدية، ومتخليش الإمكانيات توقفك أو تيأس، وإحنا كمصريين ممكن الإمكانيات تخلينا نستنى أو نتراجع، ولكن من أهم الدروس المستفادة في حرب أكتوبر، وهي الحلول غير التقليدية».