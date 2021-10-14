أول تعليق من دينا الشربيني بعد إصابتها قبل افتتاح مهرجان الجونة: أنا بخير

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن سبب ارتدائها لـ«قدم طبية» في مدينة الجونة قبل بدء مراسم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي جعل الجمهور يتساءل عن سبب ارتدائها لهذه القدم وسبب حالة من القلق بين الجماهير والمتابعين.

دينا الشربيني توضح سبب إصابتها في مهرجان الجونة السينمائي

وقالت دينا الشربيني في تصريح خاص لـ «الوطن» إن أصبع قدمها مكسور ولكنها بخير وبصحة جيدة، وستكون من حضور حفل الافتتاح المقرر انطلاقه، بعد قليل، داخل مركز المؤتمرات.

وتنطلق مساء اليوم افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربينى ويسرا وليلى علوى وسمية الخشاب ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ونسرين طافش وشيرين رضا وغيرهم.

فنانون في مهرجان الجونة 2021

كما سيتم تكريم الفنان أحمد السقا خلال حفل الافتتاح ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله وأيضا سيتم تكريم عدد آخر من المخرجين والفنانين.

وكان مهرجان الجونة قد شهد صباح أمس الأربعاء حريق في منطقة الـVIP بقاعة المؤتمرات الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ووقعت إصابات بلغت 14 شخصا فقط.