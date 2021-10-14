إصابة دينا الشربيني في قدمها قبل بدء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أصيبت الفنانة دينا الشربيني في ساقها، قبل بدء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 بقليل، وذلك قبل ظهورها على «ريد كاربت» مهرجان الجونة التي اعتادت خطف الأنظار عليها.

وظهرت دينا الشربيني، خلال وجودها في أحد الفنادق الخاصة بالمهرجان بمدينة الجونة قبل بدء الافتتاح وهي مرتدية قدما طبية في قدمها اليمنى.

وما زال موقف دينا الشربيني من الظهور على الـ«ريد كاربت» غامضًا حتى الآن، وغير معروف هل ستظهر بالقدم الطبية ذاتها على «ريد كاربت» مهرجان الجونة، أم أنها ستتحمل الألم وتستغني عنها من أجل إطلالتها.