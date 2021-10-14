اتهامات متبادلة بين حزب الله وأمل والقوات اللبنانية بشأن أحداث بيروت

اتهم حزب الله وحركة أمل، حزب القوات اللبنانية بقنص المتظاهرين عمدًا في أحداث بيروت، وتبادلت الاتهامات بين الحزبين حول الاشتباكات التي وقعت وإطلاق النار الذي حدث في بيروت اليوم بالتزامن مع احتجاج نظمه حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي قضية انفجار مرفأ بيروت.

قنص من أعلى أسطح البنايات

وقالت قيادتا حزب الله وحركة أمل إن مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد.

وجاء في بيان مشترك لحزب الله وحركة أمل، اليوم الخميس، كشفا خلاله أن مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات، ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد: «نستنكر هذا العمل الإجرامي والمقصود الذي يستهدف الإستقرار والسلم الأهل»، بحسب البيان الذي نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن قناة المنار.

وقف المحرضين وغلق الغرف السوداء

دعا البيان المشترك بين حزب الله والحركة، الجيش والقوى الأمنية لتحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وشدد على «ضرورة توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم»، كما طالب البيان بتوقيف المحرضين الذين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء وإنزال أشد العقوبات بهم.

وتابع البيان المشترك: «نتوجه بالشكر والتقدير لأهلنا وشبابنا، الذين لبوا نداء المشاركة في التظاهرة أمام قصر العدل في بيروت بأعلى درجات الانضباط والتعبير السلمي»، مع تقديم التعازي لأهل الشهداء والتمني بالشفاء العاجل للجرحى «نعاهد بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة».

أحداث محيط قصر العدل ببيروت

وكان محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة، قد شهد إطلاق كثيف للنار، أسفر عن قتلى وجرحى، حيث تجمع مناصرو حزب الله وحركة أمل، للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار «قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت».

القوات اللبنانية ترفض اتهامات حزب الله

رفض حزب القوات اللبنانية الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على متظاهرين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل، في بيروت اليوم الخميس، محملاً حزب الله المسؤولية عن التصعيد، حسب قوله.