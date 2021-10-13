حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» تشيد بدور مصر في دعم لبنان

في ظل الدور الفعال الذي تقوم به مصر تجاه لبنان لدعمها على جميع النواحي، أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بيانًا تشيد بالدور المصري وقيادتها وعلى رأسها الرئيس في دعم لبنان.

وجاء بيان حركة الناصريين المستقلين-المرابطون

يؤكد المرابطون على أهمية الدور الفعّال لجمهورية مصر العربية وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، في دعم لبنان اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، دون بهرجة أو مزايدات أو ضجيج إعلامي.

ظهر جلياً هذا السلوك المصري المتقدم في ظل الواقع المأزوم لأهلنا اللبنانيين، عبر مسار متصاعد بدءً من المساعدات الكبيرة المتنوعة، منذ جريمة الانفجار المأساوي، لتدمير مرفأ بيروت وتداعياته، ودعم الجيش اللبناني، وأخيراً وليس آخراً التوقيع المهم الذي جرى بالأمس بتطوير مرفأ طرابلس الذي يستفيد منه كل اللبنانيين بدون استثناء اقتصادياً.

يتوجه المرابطون بالشكر إلى جمهورية مصر العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأركان السفارة المصرية وفي مقدمتهم السفير ياسر علوي، على الاهتمام المستمر بلبنان وأهله، والجهد الفعال في توطيد أواصر الأخوّة المصرية-اللبنانية.

حركة الناصريين المستقلين-المرابطون

حركة الناصريين المستقلين، «المرابطون» هي حركة سياسية لبنانية تعتنق المبادئ الناصرية التي تؤمن بوحدة الوطن العربي وببيئة حرة وذات نظام اشتراكي.