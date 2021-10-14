حزب الله يطلق قذائف في بيروت والجيش اللبناني ينتشر بالشوارع (فيديو)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، توترا غير مسبوق على وقع تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل احتجاجات أمام قصر العدل ومنطقة الطيونة ضد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار.

وسُمع دوي انفجارين عى الأقل في بعد اندلاع عنف واشتباكات قرب موقع الاحتجاج في منطقة العدلية، فيما أفاد الصليب الأحمر بسقوط قتيلين و20 جريحا، بحسب قناة «العربية».

قذائق ورصاص

كما جرى تبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة وسقوط قذيفة «آر بي جي»، وسط سماع أزيز الرصاص في تدهور سريع للوضع وارتفاع التوتر.

كذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بانتشار عشرات القناصين على أسطح المباني.

بالتزامن، عقد وزير الداخلية اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي اللبناني من أجل ضبط الأوضاع الأمنية.

بدوره، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للهدوء بعد أعمال العنف الخطيرة، التي وقعت في توقيت حساس للبلاد، وفي منطقة حساسة أيضا، وشدد على ضرورة محاسبة وملاحقة أي مطلق للرصاص.

وانتشر عناصر الجيش اللبناني بكثافة في منطقة الطيونة لتطويق العنف، طالبين من المدنيين إخلاء كل الشوارع.

كما أكد الجيش اللبناني أنه سيطلق النار على أي مسلح في الطرقات.

وانتشر عناصر مسلحون من حزب الله وحركة أمل في المناطق المحيطة بالمكان، «ضواحي بيروت» بحسب ما أفادت قناة العربية.

يذكر أن هذا العنف والاشتباكات اليوم أتت بعد أن احتشد مناصرون للحزبين الحليفين «أمل وحزب الله» أمام قصر العدل في بيروت للاحتاج ضد القاضي بيطار مطالبين بكف يده، بعد أن أصدرت محكمة التمييز اليوم وللمرة الثانية قرارا برفض طلب تقدم به وزيران من أجل تنحيته عن قضية انفجار المرفأ الدامي.