معرض «النسيج المصري» يفتتح نسخته الـ11.. الفعاليات مستمرة حتى 17 أكتوبر

شهد، اليوم الخميس، افتتاح معرض النسيج المصري «ايجي ستيتش آند تكس»، والذي يضم شركات الغزل والنسيج والطباعة، بجانب شركات متخصصة في الصباغة والكيماويات وجميع مستلزمات تلك الصناعة، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، وتمتد فعالياته حتى 17 أكتوبر الجاري.

مشاركة أكثر من 300 شركة

وتعرض أكثر من 300 شركة منتجاتها داخل المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتختلف جنسيات العارضين لتصل إلى 24 جنسية، فيما سيطرت الشركات التركية والألمانية على الجنسيات الأجنبية، وبعض الشركات السورية بجانب العارضين الأفارقة.

المعرض يضم أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية

ويحتوي المعرض الدولي الأكبر والأهم في تطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يشرف على تنظيمه هذا العام «فيجن فيرز»، أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية في صناعة الغزل والنسيج، الأمر الذي يهم العاملين بالصناعة والذي يسهم في رفع كفاءة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

مسؤولية الابتكار والتنمية المستدامة

من جانبه، قال وائل القاضي، عضو مجلس إدارة «فيجن فيرز»، إن ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج، تضع على عاتق المجموعة مسؤولية «الابتكار والتنمية المستدامة»؛ مضيفاً أن اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من منطلق مخططاتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، مما يزيد من أهمية المعرض.

واستطرد «القاضي»، أن الدورة الحالية لمعرض «إيجي ستيتش آند تكس»، تعد الأهم منذ انطلاقته الأولى، وذلك لاحتوائه على 3 فعاليات مهمة، تضم كبار خبراء صناعة النسيج من مختلف دول العالم، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في الصناعة والتعرف على أنواع الغزول الجديدة، وعرض أحدث التقنيات في صناعة النسيج والملابس الحديثة.

فرصة فريدة ومنصة أعمال مثالية

كما أوضح أن اجتماع أكثر من 300 شركة عاملة بالمجال في «إيجي ستيتش آند تكس» فرصة فريدة ومنصة أعمال مثالية لاستكشاف أسواق جديدة والبحث عن حلول مستدامة، وخلق فرص للتعاون، والفوز المشترك وإقامة شراكات تجارية والتواصل مباشرة مع آلاف المتخصصين والزائرين بالمنطقة.

من جانبه، قال هيثم راضي، مدير المعرض، إن إستراتيجية معرض النسيج المصري لهذا العام تهدف إلى جعله الحدث الأساسي لتحديد مصادر الحصول على تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج والطباعة الرقمية على الأقمشة والمفروشات والملابس.

الصناعة تشهد طفرات تكنولوجية مطردة

وأضاف «راضي»، أن صناعة النسيج تشهد طفرات تكنولوجية مطردة، سواء على مستوى المنطقة أو القارة، خاصة مع توافر مسارات أعمال متنوعة وواضحة للشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في القطاع، انطلاقاً من رغبتها في زيادة حجم أعمالها وتحقيق مبيعات استثنائية وفتح قنوات توزيع مختلفة.

وأكد المهندس هاني سلام، عضو مجلس الإدارة وممثل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية ورئيس مجلس إدارة شركة دانتيل سلامتكس، سعي المجلس على خلال تواجده بالفعاليات والمعارض المحلية المتخصصة بالقطاع، تشجيعا لغير المصدرين من الشركات على توجيه منتجاتهم للسوق الخارجية والاستعانة بما يقدمه المجلس التصديري من خدمات متعددة مثل التسويق والخدمات الترويجية، وبناء القدرات والتدريب، والمعلومات وإحصاءات التصدير بالإضافة إلى تمثيل القطاع لدى الجهات الحكومية.

وأشار «سلام» إلى مشاركة المجلس في جلسات مؤتمر النسيج المصري خلال يومي 16 و17 أكتوبر 2021، لاستعراض فرص ومتطلبات تصودير منتجات القطاع.

انطلاق الجزء الثاني من المعرض 2 ديسمبر

ومن المقرر أن ينطلق الجزء الثاني من فعاليات المعرض المختص بخدمة قطاعات ماكينات صناعة الملابس، وما يتعلق بها من الخياطة والتطريز ومستلزماتها في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة وخطتها لتنفيذ أكبر خطة لإحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج من أجل تنشيط القطاع ودعم صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة.

ومن المستهدف أن يزور المعرض خلال دورته الحالية، أكثر من 20 ألف زائر من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

8 جلسات علمية ودورة تدريبية احترافية للطباعة وجائزة لأفضل تصميم

وتشهد فعاليات المعرض، عقد 8 جلسات علمية، عن أحدث التقنيات والتحديات في الصناعة، ويتحدث خلالها أبرز متخصصي وخبراء وصانعي تكنولوجيا النسيج من تركيا وسويسرا وإيطاليا والهند وإنجلترا.

كما تتناول الجلسات العلمية موضوعات أخرى، عن «تطوير صناعة النسيج في أفريقيا»، و«سبل الرقي بالمنتج النهائي المصري للتنافس في الأسواق العالمية»، وذلك على مدار يومين، إضافة إلى «دورة تدريبية احترافية للطباعة على النسيج».

ويستضيف «إيجي ستيتش آند تكس» هذا العام مسابقة «أفضل تصميم نابع من الهوية المصرية الفرعونية»، التي تسعى لأن يكون لمصر هويتها المتفردة والمختلفة في هذه الصناعة.