رئيس الغزل والنسيج: تنسيق نقابي لمواجهة تحديات «القطاع» في مصر وسوريا

أكّد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، دور العمال في عملية التنمية، ومواقفهم الثابتة في مساندة بلدانهم في مواجهة التحديات التي أصابت الوطن العربي خاصة خلال العشر سنوات السابقة كالإرهاب، وتداعيات فيروس كورونا، داعياً إلى المزيد من التنسيق بين النقابات العمالية العربية لتفعيل ذلك الدور، والتركيز على برامج التوعية والتدريب للعمال.

لقاء العاملين بالغزل والنسيج مع الوفد السوري

جاء ذلك خلال اجتماع إنعقد في القاهرة، أمس الأحد، مع وفد عمالي سوري برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، ووفد عمالي مرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي بدأت فعاليته أمس، وتنتهي بداية الأسبوع المقبل.

وفد سوري يشارك في الاجتماع

وحسب البيان الصادر عن النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، اليوم، فإنَّه جرى خلال اللقاء التباحث حول مجمل التحديات التي تواجه ملف العمل والعمال عربياً ودولياً وأفريقياً، واتفقوا على التنسيق خلال الفترة المقبلة فيما يخص التحديات والقضايا المشتركة التي تهم قطاع الغزل والنسيج في البلدين، مؤكّدين التعاون في تبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة المشتركة.

وضم الوفد السوري المشارك في الاجتماع، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الصناعات الكهربائية والهندسية والمعدنية رفيق العلوني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، ونبيل العاقل الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة والقيادي العمالي السوري، وماريت خوري عضو المكتب التنفيذي أمينة الثقافة والإعلام، وحسناء كوارة ،عضو المكتب التنفيذي، وراميا رستم أمينة سر لجنة المرأة العاملة.