قطاع الأعمال: هيكلة منظومة الغزل والنسيج بدمج 23 شركة في 8 فقط

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه حدث دمج لشركات الغزل والنسيج وكذلك شركات التجارة والحليج، وهذا ليس فقط بسبب نقص الأموال، بل هناك نقص أيضًا في الكفاءات والموارد البشرية، موضحًا أنه أقدم على هذه الخطوة من أجل تنظيم أمور العمل نفسه، فالأمور في بعض القطاعات لم تكن جيدة، وليس كل القطاعات، كما أن هناك 23 شركة غزل ونسيج تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، و9 شركات تجارة وحليج.

إنشاء شركة تختص بتسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه تم دمج الـ23 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، كما تم دمج الـ9 شركات تجارة وحليج في شركة واحدة من أجل تنظيم العمل، «عشان ميكنش فيه شركة بتعمل نفس الشغل اللي بتعمله شركة أخرى»، موضحًا أنه قام بشيء لطيف وهو إنشاء شركة تختص بالتسويق والبيع لكل مصانع الغزل والنسيج.

وزير قطاع الأعمال يكشف خطوط إنتاج جديدة في الغزل والنسيج

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن تلك الشركة هي المسؤولة بالكامل عن البيع لـ 8 مصانع غزل ونسيج، وهذا من أجل ضمان أن الأموال التي يتم ضخها في قطاع الغزل والنسيج وتطوير المصانع والاستثمارات فيه يُحقق نتائج جيدة، فضلًا عن أن يكون هناك استدامة في إدارتها، كاشفًا عن ثلاث خطوط إنتاج جديدة في مصانع الغزل والنسيج: «بنعمل خط للملايات والفوط والأشياء المنزلية، وخط خاص للقمصان، وخط للملابس المنزلية سواء الداخلية والخارجية».