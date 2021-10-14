«الجمارك»: بدء المقابلات الشخصية لتعيين 1000 موظف الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية، عن موعد إعلان أسماء الفائزين بمسابقة تعيين 1000 موظف بالجمارك، موضحًا أنها ستعلن الشهر المقبل، إذ أرسلت الجمارك الأسماء النهائية للمتقدمين لشغل الوظيفة المطابقة، والمستوافاة للشروط المطلوبة إلى وزارة المالية، تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية، والاختبارت الفنية مع كل متقدم لشغل الوظيفة على حدا.

إجراء المقابلات الشخصية

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك تلقى خلال الفترة من نهاية يوليو إلى نهاية شهر أغسطس الماضي، آلاف الطلبات من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة / شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

مراجعة وفرز أسماء المتقدمين

وأشار إلى أن مسؤولي مصلحة الجمارك المختصين قاموا بمراجعة وفرز أسماء المتقدمين ومطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، وتطابق المستندات الفعلية مع الأوراق المقدمة إلى الموقع الإلكتروني خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء تلك المرحلة جرى إرسال كشوف الأسماء المنتقاه بعد الفرز، والمراجعة إلى وزارة المالية تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية، خلال شهر نوفمبر المقبل، قبل اتخاذ قرار التعيين.

وأوضح أنه وفقًا لنص المادة رقم 14 بالقانون رقم 74 لسنة 2021 تنتهي عمليات تلقي طلبات الحصول على وظيفة ضمن المسابقة بعد الإعلان الرسمي بشهر واحد، على أن تبدأ مرحلة الفرز في الشهر التالي، ثم إجراء المقابلات الشخصية، وأخيرا إصدار قرارات التعيين.

التعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات

كانت مصلحة الجمارك المصرية أعلنت في 25 يوليو الماضي، عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة / شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

شروط التقديم

وحددت المصلحة بحسب الإعلان شروط يجب استيفايها في المتقدمين لشغل الوظائف في مقدمتها، أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية، علاوة على اللياقة الطبية والصحية إلى جانب ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن الـ29 عامًا من تاريخ الإعلان، كما اشترطت أن يكون المتقدم من حملة بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، بينما بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.