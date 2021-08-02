25 أغسطس.. موعد انتهاء التقديم الإلكتروني على وظائف الجمارك

كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، عن انتهاء موعد التقديم الإلكتروني لوظائف الجمارك في 25 أغسطس الحالي.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أنه وفقا للقانون تنتهي عمليات تلقي طلبات الحصول على وظيفة مأمور جمارك بعد الإعلان الرسمي عن الوظائف بـ 30 يوما فقط، وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم (74) لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد أعلنت في 25 يوليو الماضي عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة / شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

واشترطت مصلحة الجمارك ضمن المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية فضلا عن اللياقة الطبية وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وحددت المصلحة عدة مواصفات بالنسبة للفئة (أ) إذ اشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، بينما بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

واشترط إعلان مصلحة الجمارك أن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه او أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل، وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

وأكدت المصلحة أنها لن تلتفت إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم، ويحتاج المتقدم لشغل الوظيفة عدد من المستندات منها:

صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

صورة من شهادة المؤهــل الدراسي.

صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل.

وأخيرا صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).