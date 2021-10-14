توقيع الكشف الطبي على 312 مواطنا بوادي فيران ضمن «حياة كريمة»

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت إلي عمق سيناء الاستراتيجي، وهذا هو الهدف من المبادرة أن تصل إلى كل مواطن في المناطق المحرومة التي لا تصلها الخدمات، مشيرا إلى أن القوافل الطبية نجحت في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الوديان والتجمعات البدوية.

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ ومتابعة المشروعات، والدكتور جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء لشؤون الشباب، حيث جرى تفقد أعمال القافلة الطبية بوادي فيران بمدينة أبو رديس، ضمن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتم المرور على جميع العيادات المتواجدة بالقافلة، ومتابعة الكشف على المواطنين.

القوافل الطبية تستهدف عمق سيناء

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القوافل الطبية بالمحافظة، تستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لتقديم الخدمات لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن القافلة تضم تخصصات (الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأسنان - تنظيم الأسرة)، إضافة إلى جميع التحاليل الطبية.

وأضاف أن القوافل مزودة بصيدليات تقوم بصرف العلاج بالمجان، وفي حال عدم توافر الخدمة الطبية يتم تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى تضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل واستخراج قرارات نفقة الدولة.

توقيع الكشف علي 312 مواطنا

وذكر الدكتور محمد قابل، مدير القوافل الطبية بالمديرية، بأن القافلة التي زارت وادي فيران والوديان التابعة لها على مدار اليومين، وقعت الكشف على 312 مريضا بالعيادات المختلفة، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى أبورديس المركزي، لافتا إلى أن هناك قافلة طبية مجانية ستزور وديان الجوفة وسهب بمدينة أبو رديس الجمعة والسبت 15، 16 أكتوبر 2021.