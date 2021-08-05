نائب محافظ جنوب سيناء تستعرض مشروع خط بترول «رأس بدران- وادي فيران»

أكدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، أن شركة أنابيب البترول صاحبة الريادة في مجال نقل وتخزين خام البترول، خاصة أنها تقوم بصيانة وتشغيل العديد من خطوط نقل المنتجات البترولیة، ومن ضمنھا خط أنابيب «عبر الخلیج»، «وادي فيران - رأس بكر»، لنقل الخام بين ضفتي خليج السويس بطول يصل إلى حوالي 32 كيلومترا، لافتة إلى أنه عقب حدوث كسر قدیم بالخط نظرًا لعدم تثبيته بقاع البحر، ونجحت الشركة بالفعل في إصلاح وتثبیت مسافة 2.230 كيلو متر من الخط حتى الآن .

وأوضحت نائبة المحافظ في تصريح لها اليوم الخميس، أنه جرى تخفيض ضغط التشغيل لتفادي حدوث تسرب من الخط وتلوث البیئة البحریة، وتھدف عملية الإصلاح التي تقوم بھا شركة أنابيب البترول حاليًا إلى الإصلاح الدائم للجزء المتضرر من خط الأنابیب، وتثبیتھا بقاع البحر من خلال وضع مخدات خرسانية فوق الخط لتفادي حدوث ضرر للخط في المستقبل، من أجل ضمان كفاءة الخط والسلامة التشغيلية و حمایة البیئة بضمان منع تسرب البترول إلى البيئة البحرية.

وقالت «إيناس» إن الشركة حرصت على إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للتوافق مع القوانين والتشريعات البیئیة المصریة، وأكدت أنه نظرًا لضحالة المیاه بمنطقة المشروع أدى إلى استحالة دخول البارجات التي تقوم بسحب خط الأنابيب على قاع البحر، ما استدعى قیام شركة أنابيب البترول بالتخطيط لإنشاء لسان بحري مؤقت بطول 500 متر كرصيف خدمي، للمساعدة في أعمال دخول معدات الصيانة والإصلاح لخط الأنابیب، ومن المقرر أن يجري إزالتها عقب الانتھاء من أعمال الإصلاح، والعودة لاستخدام اللسان البحري القديم المتھالك المتواجد بالفعل والممتد لمسافة 60 متر، تجنبًا لمزيد من الأضرار بالبيئة البحرية .

وأشارت إلى أنه يوجد هدفان رئيسيان من أعمال الإصلاح والتثبيت للخط، أحدهما بيئي للحماية من أي تلوث بحري بالمنطقة، والآخر اقتصادي نظرا للحجم المتنامي من الإنتاج وكمية الإنتاج الضخمة المراد تدفیعھا من الخام عبر ھذا الخط، لذ ازدادت الحاجة إلى رفع كفاءة الخط بزیادة الضغط التشغيلي، لزيادة سرعة عملية النقل، ودفع كميات أكبر من الخام.

وأوضحت أن منطقة الإصلاح والتثبيت تقع عند نقطة بداية الخط على ساحل منطقة وادي فيران في المنطقة البحرية لمنطقة الدراسة بجنوب مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سیناء، وتمتد لمسافة 2.230 كيلو متر داخل میاه البحر الأحمر، ويتضمن إنشاء غرفة إصلاح مؤقتة من الصلب، ويجري إزالتها عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتقع على مسافة 2.5 كيلو متر من خط الشاطئ داخل المياه، لتسمح بتفريغ المياه داخل ھذه الغرفة ثم يجرى أعمال القطع واللحام للقطعة التي يوجد بها عيوب، وذلك بعد عمل كسح للخط، والتأكد من خلو الخط من أي منتج قبل البدء بأعمال الإصلاح لضمان الحفاظ على البيئة البحرية من أية تسربات زیتیة والتلوث بالزيت.