وزير الشباب: بطولة العالم للرماية برعاية الرئيس أهم الأحداث الرياضية

أقيم حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، اليوم، التي تستضيفها مصر في الفترة 11- 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقام منافسات البطولة، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الوزير ينقل تحيات الرئيس للمشاركين.. في أول بطولة عالم تقام بالعاصمة الإدارية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «اسمحوا لي في البداية، أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع المشاركين في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تحتضنها مصر».

جاء ذلك في كلمة وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، الذي أقيم الليلة.

تابع الوزير: «نلتقي اليوم، في واحدة من أهم المناسبات الرياضية العالمية التي تحتضنها الدولة المصرية، وتقام منافساتها في مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، التي تعد أحد أهم المعالم الرياضية الحضارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم لما تمتلكه من إمكانات هائلة تم إنشائها، وفقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، التي جعلتها تضاهي وتفوق كبرى القرى الأوليمبية في مختلف دول العالم».

وزير الرياضة يشكر المؤسسات الرياضية العالمية التي أولت ثقتها لاقامة البطولة على أرض مصر

ولفت الدكتور أشرف صبحي في كلمته، إلى مجهودات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية بكل أجهزتها، التي كان لها الفضل الكبير في خروج هذا الصرح العظيم إلى النور.

وأعرب الوزير، عن بالغ التقدير لجميع المؤسسات الرياضية الدولية، لثقتها الكبيرة في قدرات الدولة المصرية وإمكاناتها على احتضان مختلف منافساتها، واستضافة كل الوفود المشاركة من لاعبين واداريين وفنيين وجماهير الرياضة العالمية، ضيوفا كراما على أرض مصر.

جدير بالذكر، أن المدينة الأولمبية الرياضية، بالعاصمة الإدارية، تعتبر أكبر منشأة رياضية في منطقة الشرق الأوسط، وتضم استادا كرويا سعته 90 ألف متفرج، وصالتين مغطتين تسع كل منهما 10 آلاف متفرج.