عمر خيرت يحيي حفل افتتاح بطولة العالم للرماية في العاصمة الإدارية

ينطلق في السابعة مساء اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، بقيادة الموسيقار عمر خيرت، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري (بعض البطولات الفردية تبدأ منافساتها قبيل حفل الافتتاح بأيام). وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ميادين الرماية بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي (مصر«الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، انجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الإمارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا).

ووقع اختيار اللجنة المنظمة العليا على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهوره.

مفاجآت قوية في أول حفل لمونديال الرماية

ويشهد حفل افتتاح بطولة العالم للرماية العديد من المفاجآت القوية خصوصًا أن العالم كله ينتظر أول حفل لمونديال الرماية الذي يقام لأول مرة على ميادين الرماية بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح فقرات فنية واستعراضية تقدمها إحدى الفرق الاستعراضية، وكذلك فقرة غنائية يقدمها المطرب الشاب أحمد جمال، ويشارك أيضًا في الحفل الفنان أمير كراره.

حضور دولي رفيع المستوى في بطولة الرماية

ومن المقرر أن يشهد الحفل لأول مرة في تاريخ مصر حضور رؤساء الاتحادين الدوليين للرماية فلادمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية «خرطوش»، وجون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للأطباق المروحية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي 15 دولة إلى جانب مصر الدولة المضيف للبطولة.