وزير الرياضة: منتدى الشباب المصري الروسي ترسيخ للعلاقات بين البلدين

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، في ختام منتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المنتدى يعد ترسيخا للعلاقات بين الشعب المصري والروسي.

وانطلقت فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي، 30 سبتمبر الماضي، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

خارطة طريق للمشاريع المشتركة بين البلدين

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بختام المنتدى: «تابعت عن كثب كافة فعاليات المنتدى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة إحدى المدن الذكية التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا توجد كلمات تعبر عن مدى سعادتي وامتناني بالتفاعل الكبير والمثمر بين الشباب المصري والروسي خلال رحلة المنتدى، والتي استمرت على مدار 9 أيام بين ورش عمل وجلسات وزيارات ميدانية وسياحية وتاريخية».

وأكد «صبحي»، أن المنتدى يُعد بداية جديدة ومتميزة؛ فنجح المنتدى في ربط الشباب المصري والروسي، وتطوير الحوار الشبابي بين شباب البلدين، وصولاً إلى توصيات تعد خارطة طريق للمشاريع المشتركة، وزيادة مساهمة الشباب في تطوير التعاون والتكامل بين مصر وروسيا.

وشكر وزير الرياضة في ختام كلمته، الشباب المصري والروسي على جهودهم الكبيرة خلال المنتدى؛ لما ظهر من روح تسهم في جعل العلاقات بين مصر وروسيا مميزة للغاية، كما شكر كافة المؤسسات المتعاونة لإنجاح المنتدى؛ متطلعاً لاستدامة واستمرار التكامل والتعاون بين مصر وروسيا لتحقيق أهداف عام التبادل الإنساني.

التواصل المباشر بين الشعوب أفضل طريقة لتعزيز التفاهم والثقة

ومن جهته، قال السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو: «التقينا بالكثير منكم تقريبا منذ أسبوع في حفل افتتاح منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، ومنذ ذلك الحين كان الوقت حافلا بالأحداث للمشاركين، والذين رأوا العديد من المدن المصرية، وأجروا الكثير من المقابلات، وشاهدوا أكثر الآثار والشواطئ المصرية شهرة في العالم».

وأضاف السفير الروسي، أن مصر ملتقى العديد من الحضارات، ويتقاطع على أرضها عصور مختلفة، مشيرا إلى أن الشركات والمنظمات المصرية تطبق أحدث النماذج التقنية وتكنولوجيا المستقبل، لكن الشيء الأهم هو أن الشباب الروسي تعرف على نظيره المصري، وشعر بمدى كرم ضيافته ودفئه الروحي، متمنيا استمرار العلاقات الودية التي أقيمت هذه الأيام بين الشباب لفترة طويلة.