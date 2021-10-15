مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15-10-2021 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة يوميا، لأداء الفروض في أوقاتها، لذا ترصد «الوطن»، في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 15 أكتوبر الجاري، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم، وفقا لما حدده الموقع الرسمي الخاص بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:30

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:35

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 03:01

أذان المغرب: 05:29

أذان العشاء: 06:47

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:31

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:25

أذان العشاء: 06:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:31

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:29

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب: 05:23

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في المدن العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في المدن العربية حالة من التفاوت، جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:42

أذان الظهر: 12:53

أذان العصر: 04:07

أذان المغرب: 06:34

أذان العشاء: 07:54

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:59

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب: 06:52

أذان العشاء: 07:22

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:00

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 07:26