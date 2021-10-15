شاب كفيف يعود لأسرته بعد 17 عاما في الدقهلية.. قصة من ألف ليلة وليلة

بعد أكثر من 17 عاما على اختفاء طفل في محافظة الدقهلية، توصلت إليه أسرته عقب نشر قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، حين اكتشف أحد الأشخاص أن الشاب يحمل نفس مواصفات نجله الذي فقده وهو ابن عمر 9 سنوات، لينتقل إلى محافظة كفر الشيخ ويجد ابنه في دار لرعاية المكفوفين، ويتعرف عليه، وبدأ في إجراءات استلامه بعد العرض على النيابة العامة، وعمل تحاليل البصمة الوراثية «DNA» لإثبات نسبه، وبعد لقاء ممتلئ بالمشاعر الإنسانية عاد الأب إلى قريته «الكفر الجدي» مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، في انتظار انتهاء الإجراءات اللازمة لاستلام ابنه.

قصة اختفاء الشاب الكفيف

قال إبراهيم أحمد حجازي، والد الشاب محمد، 26 سنة، إنه نظرا للخلافات مع والدة ابني كان يريد ان يذهب إليها، ويخرج لها ويعود إلى أن خرج يوما ولم يعد، وذهبت إلى مركز شرطة ميت سلسيل وحررت محضرا باختفاء نجلي، وفي الوقت الذي كنا نبحث عنه كان يبحث عنا أيضا، وكان لا يعرف إلا أنه من «الكفر الجديد»، وكان كل من يعرف قرية اسمها فيه «الجديد» يأخذه إليها، فذهبوا به إلى عدة محافظات منها القاهرة والجيزة، والإسكندرية، واستقر به الحال في كفر الشيخ.

كيف تعرفت الأسرة على ابنها بعد 17 عاما

وأضاف «حجازي»، لـ«الوطن»، أنه بعد أن التقى أحد الأشخاص في كفر الشيخ، بابنه وعرف قصته، كتب منشورا على صفحات التواصل الاجتماعي أن له أخ اسمه ياسر، وأخت اسمها سلوى، ووالده يعمل في محطة وقود، وهي نفس بيانات أسرتنا فذهبت إليه ووجدته أصبح رجلا وفي انتظاري، إلا أنه أصبح كفيف البصر.

وأشار الأب إلى أنه تم إجراء تحاليل البصمة الوراثية للتأكد من النسب، وأنه نجله بالفعل «حتى نستلمه ويعود ليعيش في وسطنا من جديد».

اهتمام كبير من مديرية التضامن الاجتماعي

وأعلن الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه جاري التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ لسرعة إنهاء كل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم الشاب الكفيف محمد إبراهيم حجازي، ابن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، لأسرته، وكذلك الانتهاء من إجراء تحليل DNA لكل من الأب والابن على نفقة محافظة الدقهلية لاستعادة الابن المفقود وعودته إلى أحضان أسرته.