"القباج" توجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة شاب كفيف بالدويقة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، اليوم، بفحص المنشور الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصده من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ بشأن شاب كفيف يعمل مع أخيه في مخزن أنابيب بمنطقة الدويقة.

وتواصل فريق التدخل السريع المركزي مع ناشر "البوست"، والذي أفاد بعنوان تواجد الشاب الكفيف وأخيه بمنطقة الدويقة، ثم توجه الفريق لهما، وتبين أن الشاب يدعى "محمود ع٠ا ٠م"، 25 عامًا، وهو كفيف، ويصرف معاش كرامة وقدره 445 جنيهًا، وأخيه مصطفى يبلغ من العمر 15 عامًا، يعيشان معا في إحدى الغرف بمنطقة الدويقة.

وبناء على ما سبق تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتقديم مساعدات عينية لهما.

2 - صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالقاهرة.

3- التنسيق مع إدارة التأهيل لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.

4 - التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لإجراء كشف طبي للأخوين، واتخاذ اللازم نحو إجراء عملية للأخ الأصغر بالعين.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439، وأيضًا على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.