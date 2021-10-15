استطلاع رأي.. «سناب شات» هو المنصة المفضلة لدى المراهقين بأمريكا

كشف استطلاع جديد للبنك الاستثماري «Piper Sandler»، أن تطبيق سناب شات هو منصة الوسائط الاجتماعية المفضلة بين المراهقين في الولايات المتحدة، حيث تستمر شعبيته في زيادة، مقابل الاستخدام الضئيل لفيسبوك بين المراهقين، وشمل الاستطلاع 10 آلاف شاب أميركي بمتوسط ​​عمر من 8 إلى 15 عامًا.

وقال حوالي 35% من المشاركين أن سناب شات هو التطبيق المفضل لديهم (مقارنة بحوالي 31% في استطلاع «Piper Sandler» السابق هذا الربيع)، يليه «تيك توك» بنسبة 30% و«انستجرام» بنسبة 22%، فيما حصل كل من «فيس بوك» و«تويتر» على 2% فقط من العدد الإجمالي.

وقال المراهقون الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يقضون ما متوسطه 4.2 ساعة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يدخل مستخدمو سناب شات على التطبيق 30 مرة يوميًا في المتوسط.

81% معدل التفاعل على انستجرام

وحقق تطبيق «انستجرام» أعلى معدل تفاعل، حيث قال 81% من المراهقين إنهم استخدموا التطبيق مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 77% لتطبيق سناب شات.

يعد تحديد عادات الشباب فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ذا أهمية حيوية لشركات البيع بالتجزئة بسبب التحول الهائل من المتاجر التقليدية إلى مواقع التجارة الإلكترونية على مدار العقدين الماضيين.

52% من المراهقين يفضلون الشراء من أمازون

ووفقاً للاستطلاع، قام 28% من المراهقين بشراء عنصر واحد مباشرة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أكثر من نصف المراهقين (52%) إن موقع أمازون هو موقع التجارة الإلكترونية المفضل لديهم، لكن شعبية أمازون تراجعت قليلاً، حيث انخفضت أربع نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق. واحتل موقع شي إن المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين مواقع الإنترنت بنسبة 9%، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بنسبة العام الماضي. وقال المراهقون بأن إنفاقهم ارتفع إلى 2274 دولار، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. فيما يقول 9% من المراهقين إنهم تداولوا العملات المشفرة، وكان 78% من هؤلاء المراهقين هم من الذكور.

عدد الآيفون لدى المراهقين

تبلغ النسبة المئوية للمراهقين الأميركيين الذين لديهم أجهزة آيفون، 87% وفقًا للاستطلاع، حيث صرح 88% من المشاركين أنهم يعتزمون شراء iPhone عند اختيار هاتفهم التالي.

مشاهير المراهقين المفضلين

وقال المراهقون إن المشاهير المفضلين لديهم هو «آدم ساندلر» البالغ من العمر 55 عامًا، والذي اكتسب شعبية هائلة بين المشاهدين الأصغر سنًا عبر أفلامه على «نتفليكس».