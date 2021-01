«سناب شات» يزيد أوجاع ترامب بإغلاق حسابه نهائيا بعد «تويتر»

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي «سناب شات» الخميس، إغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بصورة نهائية، وذلك بعد أن كانت علقته الأسبوع الماضي لأجل غير مسمى، إثر اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونجرس.

وقالت الشبكة، «لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليق حساب الرئيس ترامب على (سناب شات) لأجل غير مسمى حرصا على السلامة العامة، وفي ضوء محاولاته الرامية لنشر معلومات مضللة وخطاب كراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، قررنا إغلاق حسابه نهائيا».

واتخذت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، إجراءات غير مسبوقة ضد الملياردير الجمهوري منذ اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول عصر السادس من يناير، ناشرين حالة من الرعب والعنف والخراب على مدى ساعات عدة، في حدث أوقع خمس قتلى وصدم البلاد وشوه صورتها في العالم أجمع.

وتراوحت إجراءات هذه المواقع، ما بين تعليق حسابات «ترامب» لفترة مؤقتة أو لأجل غير مسمى أو حتى إغلاق حسابه بصورة نهائية، ومن أبرز هذه المواقع «تويتر»، المنصة التي كان لدى ترامب فيها أكثر من 88 مليون متابع، وكانت وسيلته المفضلة للقيام باعلانات سياسية أو مهاجمة وسائل إعلام أو إهانة خصومه بشكل يومي.

وأثارت قرارات حظر «ترامب» على هذه المواقع ردود فعل متباينة في الولايات المتحدة وخارجها، وقال مؤسس «تويتر» ورئيسه، جاك دورسي، إن قرار الموقع بحظر ترامب كان «الخيار الصحيح» لكنه مع ذلك يشكل »إخفاقًا» ويرسي «سابقة خطرة» بشأن مقدار السلطات التي تتمتع بها كبريات شركات الإنترنت.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?