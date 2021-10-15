وزير التعليم عن مشاكل أول أسبوع: موجودة من سنين وبنفكر «برة الكتالوج»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الآداء خلال أول أسبوع من الدراسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تجتهد لإنقاذ العام الدراسي في ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يحاولوا استكمال العام الدراسي وتعويض الطلاب عما فقدوه تعليميًا خلال العام ونصف العام الماضي، معربًا عن أمله أن يكون الحديث عن التعليم والمناهج والفجوة التعليمية وكفاءة أعضاء المنظومة التعليمية.

وأوضح «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن مشاكل التعليم في الأسبوع الأول هي المشاكل الموجودة منذ سنوات، معتبرًا أنها «نغمة»، لافتًا أنها 3 مواضيع، وهي الكثافات وعجز المعلمين والمصروفات، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل ليست مفاجئة وموجودة منذ الأزل، وأنها موضوعات مرتبطة بوزارات أخرى غير التربية والتعليم مثل توفير الموازنات والأراضي لحل مشاكل الكثافات وغيرها.

فيه فرق أننا بنتكلم بحديث موضوعي وفرق أننا بنسخر

ولفت «شوقي» إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تبني 14 ألف فصل سنويًا في الوقت الذي نحتاج فيه 28 ألف فصل بخلاف الزيادة التي تحدث سنويًا بسبب الانفجار السكاني.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تتعامل مع عجز المعلمين في ضوء القوانين الحاكمة والموازنات الموجودة، معتبرًا أن الموضوع بسيط نظرًا لوضوح المشكلة، مضيفًا: «فيه فرق أننا بنتكلم حديث موضوعي وفرق أننا بنسخر ونتطاول ونتهجم»، مطالبًا بالتناقش لحل المشكلات نظرًا لأنها مشكلة جماعية وتهم الجميع.

وشدد «شوقي» على أنه يهتم بمشاكل أولياء الأمور والطلاب التي تصل له ويتفاعل معها باستمرار: «لو مواطن بعت لي أنا بتواصل ولو حد زعلان ان ابنه اتكعبل بنكلم المدرسة وبنعمل ده كل يوم وأي مدرسة فيها خلل بنتدخل»، مؤكدًا أن «الناس مش هتقولك شكرًا لكن هتقولك ليه معملتوش كده من الأول»، لافتًا أنه يتم حل بعض المشكلات بشكل خارج الكتالوج على حسب تعبيره.