«التعليم» تعلن شروط التقديم لمسابقة «إبداع شباب المستقبل»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الملتقى الثالث من احتفالية «إبداع شباب المستقبل»، والتي يجرى تنظيمها افتراضيًا من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، يوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، موضحة أن الاحتفالية تهدف إلى عرض المواهب المصرية الكامنة في فئة الشباب في الفن والعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز ثقة الشباب بقدراتهم وإنجازاتهم ومحاولة تقديم الدعم لتنمية المواهب من قبل.

المدارس المشاركة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المنظمة ترغب في مشاركة المدارس المنتسبة لليونسكو في هذا الحدث، على أن تقوم المدارس الراغبة في المشاركة بإعداد فيديو تسجيلي لعروض المواهب المتقدمة للاحتفالية، على أن تقوم المدرسة بعد موافقة الوزارة بتحميل وتخزين الفيديو التسجيلي على مساحة التخزين الخاصة بمحرك البحث جوجل، وحفظ الرابط الخاص بالملف في استمارة التقديم المرفقة.

عدد المواهب المقدمة

وتابعت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمشاركة تتمثل في كون العرض المقدم يتبع أي من مجالات فنون الأداء «الفن الرقمي والفنون الجميلة والنحت والعلوم والتكنولوجيا»، وأن يقدم العرض موهبة مبتكرة لإبداعات الشباب ويفضل أن يستعرض استجاباتهم المختلفة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة أن أي عمل فردي أو جماعي لا يتعدى عدد المواهب المقدمة من قبل كل مدرسة 2 مواهب فردية أو 5 للعمل الجماعي كحد أقصى.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب تمثيل الجلستين بقدر الإمكان، وألا يزيد عمر المتقدم عن 17 عام ولا يقل عن 10 أعوام، وأن يكون المتقدم طالب بأحد المدارس المنتسبة لليونسكو، لافتة إلى أن منسقي المدارس المنتسبة لليونسكو يقومون بعد موافقة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني التابع لها المدارس المشاركة بتحميل وتخزين الفيديو التسجيلي على مساحة التخزين الخاصة بمحرك البحث جوجل، وحفظ الرابط بالملف في استمارة التقديم على البريد الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقدم المدارس الراغبة في المشاركة، بإرسال مشاركتهم هو يوم 15 أكتوبر الجاري.