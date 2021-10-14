وزير التعليم: الوجبات المدرسية «مجانية» للطلاب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الوجبات المدرسية الجديدة «مجانية» للطلاب، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها، مشددًا على أن كل ما يجرى تداوله ما هو إلا تسريبات لمستندات إدارية داخلية، ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات التي تتحملها الدولة، ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.

صرف الوجبات المدرسية لـ13 مليون تلميذ

وكانت التعليم أعلنت صرف الوجبات المدرسية لنحو ما يقرب من 13 مليون تلميذ خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أثناء إعداد الوجبات المدرسية قبل توزيعها للمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

قواعد تصميم وتوزيع الوجبات المدرسية المقترحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق قواعد تصميم وتوزيع الوجبات المدرسية المقترحة، إذ تتضمن عناصر غذائية متكاملة للطلاب طبقًا للحالة الصحية، وبما يضمن حصول النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي لهم، موضحة أن الوجبة المدرسية تمثل 25% من الاحتياجات اليومية على حسب التوصيات العالمية، منوهة بأن مكونات الوجبة المدرسية تختلف من محافظة إلى محافظة على حسب الحالة التغذوية للأطفال وسوء التغذية الشائع بين الأطفال فسن من 6 إلى 8 سنوات يستحق سعرات حرارية يومية من 400 إلى 550 سعرًا حراريًا، ومن سن 9 إلى 12 عامًا يستحق من 450 إلى 600 سعر حراري في اليوم، ومن سن 12 إلى 15 سنة من 500 إلى 650 سعرًا حراريًا، ويجرى التأكيد عند تشكيل الوجبة أن تتنوع، وتحتوي على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن.