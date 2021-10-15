أحمد كريمة عن تحريم ملابس «بيج رامي»: ما الفلاح بيشمر لحد ركبته

شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على أحد المشايخ الذي أفتى مؤخرًا بأن لعبة كمال الأجسام حرام شرعًا بسبب الملابس الخاصة باللعبة، وذلك في أعقاب فوز البطل المصري ممدوح السبيعي والمشهور عالميا بـ «بيج رامي»، ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، إذ ذكر أحد المشايخ أن ملابس كمال الأجسام تظهر جزءا من العورة.

كريمة: لا يجب أن يُفتي غير المتخصصين في الشريعة الإسلامية

وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا يجب أن يُفتي غير المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وهذا حق قرآني ونبوي، ومن يفتي من غير المتخصصين يفتري على الله كذبًا، مؤكدًا أنه للأسف أصبح هناك فوضى في الفتوى، وأصبحت الفتاوى مهنة من لا مهنة له، بل إن البعض يريد من إصدار الفتاوي إحداث الفرقعات لكي يحقق بعض الأمور التي يعف اللسان عن ذكرها.

الله عز وجل لم يجعل جسم الرجل مسارًا للفتنة

وشدد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ضرورة التفرقة ما بين العبادات والعادات، فملابس الرجل في العبادات تكون بستر العورة ما بين الركبة والسرة، كما أن الله عز وجل لم يجعل جسم الرجل مسارًا للفتنة، «عندنا في الفلاحين الفلاح بيشمر ملابسه فوق الركبة وهو بيسقي، أو بيعلف الدواب، وهذا يحدث في بعض الصناعات»، موضحًا أن الملابس الرياضية من العادات وليس من العبادات، ولا يتعلق به الدخول للجهنم أو التكفير، «الملابس الرياضية عرف عالمي، وهذا العرف أحد أدلة التشريع الإسلامي».