أحمد حلمي ويسرا وهنيدي يشاركون المصريين في الخارج لدعم «حياة كريمة»

قال ماجد نجيب مؤسس مجموعة «نيو إيجيبت»، نائب رئيس المجموعة، إنه يجري حاليا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة نيوايجيبت، التي تم تدشين فرعها الأول بمصر (رقم 1 منظمات أجنبية)؛ لاستمرار دعم مبادرة حياة كريمة من خلال الجاليات المصرية بالخارج، مضيفًا: «نتمني وجود رجال وسيدات الأعمال المصريين مثل ليلي بنس وسوزي مايرز في كل الفاعليات والجالية المصرية بالخارج مليئة بالنماذج المشرفة».

حياة كريمة.. المبادرة الأعظم في تاريخ مصر

وأكد «نجيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مؤسسة نيو إيجيبت الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة حياة كريمة مع كل أبناء الجالية المصرية في أمريكا؛ لدعم المبادرة الرئاسية الأعظم في تاريخ الدولة المصرية لدعم القرى والريف المصري.

فنانون سفراء لـ حياة كريمة

وأشار مؤسس مجموعة «نيو إيجيبت»، إلى أن هناك يجري التجهيز لعمل fundraiser أون لاين يشارك فيه عدد من الإعلاميين والفنانين من سفراء حياة كريمة بينهم «أحمد حلمي- محمد هنيدي- يسرا»، لافتًا إلى أن الحدث الذي يقام تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، سيضم كبار رجال الأعمال في أمريكا.

وأضاف أنه من المقرر تنظيم سلسلة من الفعاليات لدعم مبادرة حياة كريمة في الفترة المقبلة، موجهًا الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على جهودها لتجميع أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية؛ لدعم المبادرة.

وأوضح «نجيب» أن جميع التبرعات داخل الولايات المتحدة معفاة تماما من الضرائب، إذ أن «حياة كريمة» ستصبح مبادرة المصريين الأولى في أمريكا، مضيفًا «الجالية المصرية على قلب رجل واحد نتابع سويا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة وتقديم ملف حقوق الإنسان للعالم بصورته الحقيقية.