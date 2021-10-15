تنفذ 50٪ من القناة الصناعية لحماية «أبورديس» من أخطار السيول

أعلن مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، الانتهاء من تنفيذ القناة الصناعية بالمدينة بطول 7 كيلو مترات وبعرض 30 مترا، بنسبة تنفيذ 50٪، مؤكدا أن الاعمال سوف تنتهي بنهاية هذا العام.

وأكد أن تكلفة هذا المشروع تقترب من 70 مليون جنيه، وهدفها إنشاء قناة صناعية تبدأ من الطريق الدولي الجديد حتي خليج السويس مرورا بالطريق الساحلي، لحماية المدينة من أخطار السيول، وهي مرحلة أولى من أعمال الحماية، موضحا أن وادي بعبع هو الأكثر خطورة على المدينة التي تعرضت للغرق خلال العام الماضي جراء السيول.

مشروع حماية مدينة أبورديس من اخطار السيول

وأكد رئيس مدينة أبورديس في تصريح لـ«الوطن»، أن حماية المدينة من أخطار السيول تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تتضمن إنشاء القناة الصناعية، والثانية هي حماية وادي بعبع بإقامة 4 بحيرات صناعية، وإنشاء 5 سدود وقناة تصريف للمياه، بتكلفة تقدر 80 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروع حماية منطقة وادي بعبع يتضمن أيضًا إنشاء مجرى سيل بداية من إحداثيات السيول بوادي بعبع وحتى المصب بخليج السويس بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، بهدف تأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي، دون إضرار بالطرق والمنشآت والممتلكات العامة التي تتضرر كل عام من السيول.

حماية وادي فيران من اخطار السيول

وأوضح أن معهد الموارد المائية وضع مخططا لحماية منطقة وادي فيران، يتضمن إنشاء سدود وحواجز وبحيرات بأودية «الرحبة والنفوس والجزيرة ونسرين»، وأيضًا مخطط لحماية وادي سدري التابع للمدينة طبقًا للإحداثيات الحديثة لخريطة السيول.