انتهاء أعمال حماية مدينتي «نويبع وطور سيناء» من أخطار السيول

تتعرض محافظة جنوب سيناء للأمطار والسيول كل عام وتسببت السيول في عام 2015 في خسائر فادحة في كافة القطاعات، ما دعا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق شارة البدء لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول بمشروع ضخم بلغت تكلفته آنذاك 650 مليون جنيه وجري البدء في المرحلة الأولي وتضم حماية وادي وتير من السيول، حماية مدينة طابا، ونويبع وانتهي المشروع العملاق خلال عامين فقط.

انطلقت المرحلة الثانية بتكلفة تتعدي 700 مليون جنيه منذ عام ونصف العام لتشمل ثلاث مدن بمدن خليج السويس لاستكمال أعمال الحماية.

حماية مدينة طور سيناء من اخطار السيول

المهندس عبد الرحمن فريد وكيل وزارة الموارد المائية والري بجنوب سيناء، قال إنه جري الانتهاء من أعمال حماية مدينة طور سيناء بنسبة 100٪، موضحا أن أعمال الحماية تضمنت إنشاء بحيرات صناعية وحواجز وسدود، وقال إن نسبة التنفيذ بمشروع بحيرة وحاجز وادي الأعوج تخطت 100%، وذلك بهدف تخزين كميات من المياه تقدر بنحو مليون متر مكعب.

وأعلن أنه جرى الانتهاء من أعمال إنشاء سدي (1، 2) بوادي ميعر بنسبة 100%، بهدف احتجاز نحو 100 ألف متر مكعب بكل سد، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور، تُجري داخل 7 أودية وهي «ميعر، والأعوج، واملاحه، والثمان، واسلا، وحبران، وبدر»، والتي تقع شرق الطريق الدولي الجديد، طريق «النفق - شرم الشيخ»، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع تنحو 276.077 مليون جنيه.

حماية مدينة نويبع من أخطار السيول

وأكد «فريد»، أن مدينة نويبع هي الأكثر المدن تعرضا السيول حيث تتعرض مناطق وادي وتير للسيول طوال العام وجري الانتهاء من حماية هذا الوادي في المرحلة الأولي، وقال إن أعمال الحماية في المرحلة الثانية للمدينة جري الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪، وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الاثنين، أن أعمال مبنى الدبش في 3 أودية، بينها وادي الطليعات، وجري الانتهاء منه، موضحاً أن عملية الترابين بنويبع تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه في 17 موقعًا، بتكلفة تتعدى الـ200 مليون جنيه.