ميسي يهاجم حكم مباراة الأرجنتين وبيرو: يفعل ذلك عن قصد

شن ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان، هجوماً عنيفاً على الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، الذي أدار مباراة منتخب بلاده ضد بيرو، والتي انتهت بفوز التانجو بهدف دون رد، على أرضية ملعب مونومنتال أنتونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ليونيل ميسي: مباراة صعبة وسط الرياح وحصلنا على 3 نقاط مهمة ونشر ليونيل ميسي صورته من المباراة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «مباراة صعبة، من الصعب اللعب وسط هذه الرياح الكثيرة، كانوا يتركون وراءهم مساحات قليلة ويقفون جميعاً في الخلف، عندما يواجهنا هذا الحكم فهو يقوم بنفس الشئ، يبدو أنه يفعل ذلك عن قصد، لكن جيد حصلنا على 3 نقاط مهمة، تقربنا من هدفنا».

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