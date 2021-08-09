حفيد مبارك يودع ميسي بصورة تجمعهما من مباراة الأهلي وبرشلونة

ودع عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي، الذي غادر برشلونة منذ أيام قليلة، ونهاية مسيرته رغم مساهمته القوية في الحقبة الأبرز بتاريخ النادي الكتالوني العريق.

وجاء وداع عمر مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، لنجم كرة القدم، وذلك بنشر صورة تجمعه باللاعب الأرجنتيني، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي من متابعي حفيد مبارك مع الصورة التي نشرها عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بالتزامن مع اعلان نادي برشلونة الإسباني عن عدم التمكّن للوصول إلى اتفاق بشأن التجديد مع اللاعب الأبرز في تاريخ النادي ليونيل ميسي.

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة

وتواجد في الصورة أيضًا المدافع الإسباني الشهير كارلوس بيول، ورجح البعض أنَّه من المتوقع أن تكون الصورة تمّ التقاطها على هامش مباراة النادي الأهلي وبرشلونة الإسباني التي أقيمت في القاهرة عام 2007، وذلك احتفالًا المئوية القلعة الحمراء، حيث أنشئ النادي الأهلي عام 1907.

وكانت المباراة الاستعراضية بين الأهلي وبرشلونة في 2007 قد انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شىء، شهدها استاد القاهرة الرياضي في إطار احتفالات الأهلي بمرور 100 عام على انشائه، وتمكن لاعبو برشلونة من إحراز هدفين في الشوط الاول من المباراة، ثم إحراز هدفين في الشوط الثاني، وجاء المباراة بحضور الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفراد أسرته، ومن بينهم حفيده عمره، في ذلك الوقت، ووصلت أعداد الجماهير إلى 70 ألف مشجع.

عمر علاء مبارك ينعي الفنانة دلال عبد العزيز

وقبل ساعات، كان عمر علاء مبارك، قد سارع لنعي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» قائلًا: «البقاء لله في وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان».