وصول منتخبات الأرجنتين ورومانيا والمكسيك للمشاركة في بطولة العالم للدراجات

يتواصل توافد بعثات الدول المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووصلت إلى القاهرة اليوم، بعثات منتخبات وبولندا ورومانيا والأرجنتين والمكسيك وأوغندا.

كما وصلت أمس إلى القاهرة، بعثات منتخبات ليتوانيا وفرنسا والتشيك وكندا وهونج كونج والهند، وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وكازاخستان وأوكرانيا ونيجيريا.

خضوع جميع أفراد بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لفحص PCR

وخضع جميع أفراد بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لفحص PCR بمجرد وصولهم مطار القاهرة، للكشف عن أي إصابات محتملة في صفوفهم بفيروس كورونا، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ووزارة الرياضة، والاتحاد الدولي للدراجات، للحفاظ على سلامة كل المشاركين في البطولة.

عزام: اللجنة المنظمة تباشر مهامها مع بعثات المنتخبات بمجرد وصولهم مطار القاهرة

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن اللجنة المنظمة تباشر مهامها مع بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، بمجرد وصولهم مطار القاهرة، حيث يجري استقبالهم، وعمل الكشف الطبي على الوفود، قبل إنهاء إجراءات دخولهم البلاد.

وأوضح أن بعدها سيجري تسكينهم في مقار الإقامة التي جرى تخصيصها لهم مبكرا، بجانب إطلاعهم على المواعيد المخصصة لتدريباتهم على المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، والذي تقام عليه منافسات البطولة، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة، تتواصل على مدار الساعة مع مسئولي بعثات المنتخبات التي وصلت إلى القاهرة، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

رئيس اللجنة المنظمة: ننتظر تحقيق مستويات فنية عالية بعد مشاركة أكثر من 46 منتخبا

وأشارعزام، إلى أن العدد الكبير للمنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة، يبشر بتحقيق البطولة مستويات فنية عالية، لوجود أكبر المنتخبات المصنفة عالميا في رياضة الدراجات، ضمن قائمة المشاركين في البطولة.

وأكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، أن هناك تضافر قوي بين مؤسسات الحكومة، متمثل في عدة وزارات، في مقدمتها الصحة والداخلية والتنمية المحلية، مع اللجنة المنظمة للبطولة الكبيرة، وذلك لتسهيل مهام جميع الدول المشاركة والبعثات الوافدة، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد على الجميع، لضمان أمن وسلامة وحياة جميع المشاركين.