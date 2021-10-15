نتائج انتخابات نادي الهجن بطور سيناء

قال عيد حمدان رئيس الإتحاد المصري لرياضة الهجن، إن انتخابات نادي الهجن بمدينة الطور في جنوب سيناء، انتهت أمس وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف قضائي كامل، موضحا أن الانتخابات جرت دون أية مناوشات.

وأضاف لـ«الوطن»، أن نادي الهجن بالطور من أقدم أندية رياضة الهجن على مستوي المحافظة ومصر، وجرى الموافقة على إنشاء مضمار الهجن في منطقة سهل القاع لتنظيم السباقات المحلية والدولية التي تقام في مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ.

وأشاد «حمدان»، بمشاركة محبي رياضة الهجن في الانتخابات التي جرت أمس لاختيار مجلس الإدارة الجديد، بإشراف مديرية الشباب والرياضة، وقال إن نسبة التصويت بلغت 60٪.

تعرف علي أعضاء مجلس إدارة نادي الهجن بالطور

ولفت «عيد إبراهيم»، أحد الفائزين في الانتخابات، إلى أن عملية التصويت جرت تحت إشراف المستشار عبد الرحيم شاكر من هيئة قضايا الدولة في مقر نادي الهجن بالطور بحضور العميد إيهاب ماهر الليثي مأمور قسم شرطة الطور، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء في النادي 265 عضوا، وبلغت نسبة التصويت 60٪، وجرى فتح باب التصويت لمدة 14 ساعة وأسفرت النتائج عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي:

１- يحي بدر عويد رئيسا لمجلس الإدارة.

２- أجميع رمضان موسى نائب رئيس مجلس إدارة.

３- سليمان حميد إبراهيم أمين صندوق.

４- صلاح سالم عطوه عضو مجلس إدارة.

５- عيد محمد محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة.

６- فتيح صالح محنا عضو مجلس إدارة عن الشباب.

مضمار تدريب الهجن بطور سيناء

وقدم يحي بدر عويد، الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي وافق على إنشاء مضمار الهجن بالطور بطول 2 كيلو متر ليكون مكان للتدريب ومكان للسباقات التي تجري في الطور، وأشاد بدور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن الذي يسعي دائما إلى التوسع في إنشاء أندية الهجن في كل ربوع مصر.