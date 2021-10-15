صحة الإسكندرية تضبط منتحلي صفة أطباء داخل كوافير ومركز رياضي

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، شملت مناطق المنتزه ووسط وشرق الإسكندرية، لضبط المخالفين ومنتحلي صفة الأطباء وحفاظاً على أرواح المواطنين، وعدم التلاعب بالصحة.

صحة الإسكندرية تغلق منشآت طبية غير مرخصة

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة قامت بالمرور على 44 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات خاصة وعيادات تخصصية ومراكز طبية ومعامل ومراكز علاج طبيعي ومحال نظارات .

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم استصدار قرارات بالغلق الإدارى لستة وعشرينـ26 منشأة دون ترخيص ، ولمنشأتين للمخالفات الجسيمة، ومنح عشر منشآت مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر لتلافي المخالفات .

صحة الإسكندرية تضبط منتحلي صفة في محال التجميل

وأكد وكيل الوزارة أنه تم خلال الحملة التنسيق مع جهاز حماية المستهلك للمرور على عدد من محال الكوافير والصالات الرياضية التي تعلن عن ممارسة نشاط طبى داخلها، حيث أسفر المرور عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويقوم بالعلاج بالحجامة والإبر الصينية داخل محل كوافير بمنطقة سيدى بشر، وآخرون ينتحلون صفة أطباء ويمارسون العمل بعيادات طبية داخل صالة رياضية بنفس المنطقة، ومركز علاج طبيعي غير مرخص يمارس العلاج بالحجامة والإبر الصينية بشارع الترعة المردومة بمنطقة الرمل، وتم تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختصة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها .