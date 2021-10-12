نقل وحدة «صحة الأسرة» ببرج العرب في الإسكندرية

أعلنت الدكتورة ناهد هرفي، مدير عام إدارة برج العرب الطبية، عن نقل وحدة البرج القديم لصحة الأسرة، إلى مبنى مجاور بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تطوير الوحدة، حيث يتم رفع كفاءة الوحدة ضمن عمليات تطوير تشهدها مدينة برج العرب القديمة على هامش مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير كافة الجوانب الصحية والتعليمية والطرق والمباني.

مدير برج العرب الطبية تشدد على تلافي السلبيات

وقالت الدكتورة ناهد هرفي، إن لجنة من الإدارة برئاستها تفقدت المبنى الجديد الذي يشهد الخدمات الصحية لوحدة البرج القديم لصحة الأسرة بشكل مؤقت، حيث تم متابعة سير العمل بعد نقل خدماتها.

ووفقاً لبيان رسمي من الإدارة، كشفت الجولة التفقدية بعض السلبيات حيث شددت على تلافي تلك السلبيات وتقديم الخدمة بشكل جيد للمواطنين.

الدفع بفرق طبية متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا في برج العرب القديمة

في سياق متصل، دفعت إدارة برج العرب الطبية بعدد من الفرق الطبية المتنقلة للتطعيم بلقاح كورونا لأهالي منطقة البنجر، حيث أكدت مدير الإدارة أن لفرق الطبية وجدت إقبالا من الأهالي على التسجيل وتلقي اللقاح.

وأوضحت أنه تم الدفع أيضا بعدد من الفرق المتنقلة للتطعيم باللقاح في قرية الجويرة بالغربانيات، مؤكدة التنسيق في الوقت الراهن لتنظيم ندوات لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية الحصول على اللقاح ببرج العرب القديم والقرى المجاورة، ضمن جهود مبادرة الصحة لتطعيم المواطنين حفاظا على سلامتهم.