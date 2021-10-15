نقيب المحامين يصدر قرارا بإحالة «محامي خلع» إلى جلسة تحقيق عاجلة

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بإحالة محمد فياض المحامي والشهير بـ«محامي خلع على فيس بوك»، إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي قام بها خلال ظهوره على إحدى القنوات الفضائية، وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء نص القرار كالتالي:

نص القرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة وإعمالا لأحكام المسؤولية التأديبية المنصوص عليها بقانون المحاماة وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية «برنامج يحدث في مصر» مع أحد المحامين في حلقة الخميس 15 أكتوبر 2021، وبعد مطالعة حساب المحامي المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قرارات نقيب المحامين

أولاً: يطلب المحامي محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة، تتولى الإدارة القانونية تحديد موعدها وإعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال وأقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه تمثله هذه الأعمال والأقوال والمنشورات من إخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.

ثانياً: تتولى الإدارة القانونية مخاطبة القناة المشار إليها، والمجلس الأعلى للإعلام لاستصدار قرار بمنع استضافة المذكور على القناة المذكورة، وعلى أي قناة فضائية لما يسببه ظهوره على النحو الذي ظهر به من مساس بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة؛ وكذا اتخاذ اللازم نحو القنوات التي تتعمد إظهار النماذج السيئة من المحامين بما يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع.